أبرز 5 جرائم خلال نصف رمضان بسوهاج.. إهدار قيم الإنسانية وصلة الرحم

شهدت محافظة سوهاج العديد من الجرائم والحوادث والمشاجرات التي استخدمت فيها الأسلحة النارية، خلال النصف الأول من شهر رمضان، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، كما كشفت عن إهدار العديد من القيم الإنسانية وصلة الرحم، خاصةً وأن بعض تلك الجرائم كانت داخل الأسرة الواحدة.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز 5 جرائم شهدتها محافظة سوهاج خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر الكريم.

مقتل مسجل خطر على يد بائعتين

أولى هذه الجرائم كانت في ثاني أيام الشهر المبارك، عندما تحرش بائع، مسجل خطر، لفظياً ببائعتين في ميدان «العارف بالله» في سوهاج، لتنشب مشاجرة بين الطرفين، انتهت بتوجيه البائعتين عدة طعنات للبائع، أردته قتيلاً على الفور، ليتم نقل جثتة إلى مستشفى سوهاج العام، بينما تم ضبط البائعتين.

جلسة صلح عائلية تنتهي بمشاجرة

مشاجرة أخرى شهدها مركز جهينة بين عائلتين، بسبب خلافات بين زوجين، لم يمر على زواجهما سوى أقل من عامين، قضاهما الزوجان فى خلافات ومشاحنات دائمة، حاول كثير من الأهل حلها، حتى قررت الزوجة ترك منزل الزوجية والذهاب إلى منزل والدها، وقد تدخل حكماء مركز جهينة لحل الخلافات، كرامةً للشهر الكريم، ونظراً لحمل الزوجة.

إلا أن جلسة الصلح انتهت بنشوب مشاجرة بين الزوج وشقيق الزوجة، تدخل فيها عدد من أفراد الطرفين، ليُصاب كل منهما بكسور وكدمات مختلفة، ويتم نقلهما إلى مستشفى جهينة المركزي، ويحرر كل منهما محضراً ضد الآخر.

ضبط 4 متهمين بقتل سائق والشروع بقتل تاجر

لعبت الأموال برؤس 4 أشخاص من مركز طهطا، وقرروا سرقة أحد أثرياء المركز، يعمل تاجر موبيليا، حيث علموا بأنه سيكون بحوزته مبلغ 15 مليون جنيه في ذلك اليوم، فقرروا اختطافة وسرقة المبلغ، ولكن عند محاولتهم اختطافة قاومهم، فأطلقوا عليه وسائق كان يرافقه عدداً من الأعيرة النارية.

أسفر إطلاق النار عن إصابة التاجر بعد طلقات، وتم إسعافه بمستشفى طهطا المركزي، فيما لقي السائق مصرعه متأثراً بإصابته، وتمكنت وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

«كيلو لحمة» وراء شجار شقيقين وجزار بطما

واقعة أخرى بدأت عندما قرر شقيقان، من أبناء مركز طما، شراء «كيلو لحمة» من أحد الجزارين، ولكنهم اختلفوا حول سعر الكيلو، ونوع اللحوم ما إذا كانت حمراء أو مختلطة بالدهون، لتنشب مشاجرة بين الشقيقين والجزار، حيث استل كل منهم سكيناً، ليصيب ثلاثتهم بعضهم البعض بعدة جروح وطعنات، نقل على أثرها الشقيقان إلى مستشفى طما المركزي، بينما تم نقل الجزار إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

ابن يضرب والدته ويطالب بميراث والده وهو على قيد الحياة ووالده يطلق النار عليه

وفي مثال حى لعقوق الوالدين، شهد مركز المراغة، بمحافظة سوهاج، واقعة غريبة، عندما قرر إبن مطالبة والده بميراثه، رغم كون والده على قيد الحياة، وعند رفض الأب، طلب الابن من والدته إقناع والده بذلك فرفضت الأم هي الأخرى، ليتشاجر معها ابنها ويضربها، ليأتي الأب على صرخات زوجته، بين يدى فلذة كبدهما، وعلى الفور، حاول الأب تخليص زوجتة من أيدي ابنهما، ولكنه لم يستطع، فقرر إطلاق النار على ابنه لينقذ زوجته، ليتم نقل الابن مصاباً إلى مستشفى المراغة المركزي، وبدوره اتهم الابن والده بمحاولة قتله.