انتهاء 45% من أعمال محطة مياه متبول بكفر الشيخ.. تخدم 20 ألف نسمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، محطة مياه الشرب بقرية متبول بمركز كفر الشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من المحطة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

محافظ كفر الشيخ: المشروع تكلف 70 مليون جنيه

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندسة مجيدة غريب بدير، مدير عام الجهاز التنفيذي، والمهندس علاء أبو حشيش، مدير تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن محطة مياه شرب متبول مكونة من مأخذ ومحطة مياه، وخط عكرة بطول 5.5 كم/ ط، وخط مياه ومرشحة بطول 3.123 كم/ ط، بطاقة 8.5 ألف م3/ي، بتكلفة 70 مليون جنيه.

المشروع يخدم أكثر من 20 ألف نسمة

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المحطة تخدم 20 ألف نسمة بقرى متبول وكفر متبول وعزبة عرابي ونوفل، وعزبة الحدادين، وكفر الطايفة، والسيد عطية، والحوشة، وعرابي، وجارٍ تشطيب السور، وتم الانتهاء من قاعدة الحاويات، وجارٍ الانتهاء من مبنى الإدارة والمعمل ويتبقى أعمال التشطيبات، وتم توريد وفحص حاويات الترشيح، وخزانات الغسيل العكسي والكيميائي ونسبة التنفيذ 45%.وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يأتي ضمن المشروعات القومية التي تنفذها المحافظة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.