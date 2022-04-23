ضبط لصين أثناء محاولتي سرقة اسطوانة بوتاجاز وموتوسيكل بقنا

تمكن أهالي مركز أبوتشت في محافظة قنا، من ضبط «لص» أثناء قيامه بسرقة اسطوانة بوتاجاز من أحد المنازل، وقيدوه في شجرة ولقنوه علقة ساخنة قبل تسليمه للشرطة، فيما تمكن أهالي قرية «الترامسة»، التابعة لمركز قنا، من الإمساك بلص آخر، أثناء قيامه بسرقة دراجة بخارية «موتوسيكل».

الواقعة الأولى: سرقة اسطوانة بوتاجاز بأبوتشت

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بتمكن أهالي منطقة «المستعمرة»، التابعة لمركز شرطة أبوتشت، من ضبط لص أثناء سرقته اسطوانة بوتاجاز، من داخل منزل أحد المواطنين.

وبحسب التحريات الأولية، أنه أثناء محاولة لص من خارج البلدة لسرقة اسطوانة بوتاجاز، صباح اليوم، لاحظه أحد المواطنين، وتجمع المواطنين وأمسكوا باللص وقيدوه بالحبال في شجرة ولقنوه علقة ساخنة، قبل تسليمه إلى مركز الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لاستجواب اللص، لمعرفة من وراء اللص ومدى علاقته بعمليات السرقة التي جرت مؤخراً في دائرة مركز أبوتشت، كما يجري فحصه جنائياً لمعرفة ما إذا كانت عليه قضايا من عدمه.

الواقعة الثانية: سرقة موتوسيكل بقرية الترامسة

وفي قرية «الترامسة»، بدائرة مركز قنا، تمكن الأهالي من ضبط لص أثناء محاولة سرقة موتوسيكل، بينما تمكن آخر من الهرب، وتلقت الأجهزة الأمنية في مركز قنا بلاغاً بقيام الأهالي بالإمساك بأحد اللصوص أثناء محاولته سرقة موتوسيكل من قرية الترامسة.

وقيد الأهالي اللص بالحبال، وأكدوا أن هذه المرة ليست الأولى هذا العام، حيث تكررت حوادث سرقى الموتوسيكلات في القرية، خلال الشهور القليلة الماضية، وطالب الأهالي الشرطة بعمل دوريات في المنطقة، لتعدد جرائم سرقة الموتسيكلات والتروسيكلات، التي كثرت في الآونة الأخيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.