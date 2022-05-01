موعد تطبيق التذكرة الموحدة للقطار الكهربائي والأتوبيس الترددي والمترو

قال مصدر مسؤول في وزارة النقل، إنَّه سيتمّ تطبيق التذكرة الموحدة خلال الفترة المقبلة لكل وسائل النقل المتواجدة بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية وهي «القطار الكهربائي - الخط الثالث للمترو - خط السكة الحديد القاهرة السويس - الأتوبيس الترددي - الأتوبيس السوبرجيت»، لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين، موضحًا أنّ العمل يسير بخطوات ثابتة في الاستعداد الأمثل لتطبيق نظام التذكرة الموحدة لاستقلال وسائل المواصلات الحديثة.

تطبيق التذكرة الموحدة بدءا من يوم 30 يونيو المقبل

وكشف المصدر لـ«الوطن»، موعد تطبيق التذكرة الموحدة لاستقلال «القطار الكهربائي - المونوريل - مترو الأنفاق - الأتوبيس الترددي - السكة الحديد»، قائلا: «تطبيق التذكرة الموحدة يوم 30 يونيو المقبل، لتوفير الجهد على الركاب، ومنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر بمحطات السكة الحديد والقطار الكهربائي والمونوريل ومترو الأنفاق والسكة الحديد، موضحًا أنَّ أعمال تنفيذ القطار الكهربائي تسير بصورة منتظمة.

التذكرة الموحدة ستقضي على زحام المواطنين بالمحطات

ومن جهته، أكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّ التذكرة الموحدة ستعمل على القضاء نهائيًا على زحام المواطنين بالمحطات سواء في مترو الأنفاق أو السكة الحديد أو القطار الكهربائي أو المونوريل، مشيرًا إلى أنّ التذكرة الموحدة ستقضي بشكل نهائي على التهرب من دفع قيمة الأجرة، بعد ربط تذاكر مترو الأنفاق بتذاكر القطار الكهربائي، ثم ربطهما مستقبلًا بتذاكر المونوريل الجاري تنفيذه حاليًا، إضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام والأتوبيس الترددي ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات.

وزير النقل: نضع اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وضعت اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي أمام الركاب، مؤكّدًا أنَّه من الممكن تشغيل القطار الكهربائي يوم 30 يونيو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوهًا إلى أن كورونا لن ولم تؤثر على سير تنفيذ المشروع.