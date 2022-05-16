المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لوكيل مدرسة زور مستندات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة وكيل مدرسة ثانوية صناعية بالسجن 10 سنوات والعزل من الوظيفة، لاتهامه بتزوير محرر رسمي على خلاف الحقيقة وحصوله على خاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله بغير وجه حق.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة تعود إلى 2017 و2018

تعود أحداث الواقعة إلى فترة في غضون عامي 2017 و2018، حيث قام المتهم بصفته مسؤول وحدة الجودة والحكومة الإلكترونية لمدرسة ثانوية صناعية، بمحافظة سوهاج، بالحصول لعدد 260 طالبا بدون وجه حق، على منفعة من أعمال وظيفته، بأن قام بتمكينهم من أداء امتحانات الدبلوم الصناعي للصف الثالث الثانوي، بجهة عمله للعام الدراسي 2017/2018، رغم كونهم غير مقيدين بسجلات المدرسة، وقام بإدراج أسماء الطلاب على جهاز الحاسب الآلي على خلاف الحقيقة ضمن مستحقي التقدم للامتحان.

ارتكاب تزوير بأوراق رسمية وختم بشعار الجمهورية

وبذلك ارتكب تزويرا في محرر رسمي، واستحصل بغير وجه حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وكذلك الخاتم الخاص بالإدارة التعليمية، بمحافظة سوهاج واستعملهما استعمالا ضارا بجهة عمله، حيث كشفت التحريات أن الطلاب لم يجتازوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الصناعي من قبل، مما مكن هؤلاء الطلاب من الحصول على شهادة الدبلوم الخاص بالمدارس الفنية الصناعية، دون وجه حق فتم الحكم علي المتهم 10 سنوات.