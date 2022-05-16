المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لنجار يتاجر بالحشيش في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة نجار بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة تعود إلى ديسمبر 2021

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام الماضي 2021، بدائرة مركز جهينة، بمحافظة سوهاج، عندما وردت معلومات لمركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج تفيد بقيام المدعو (م . أ 34 عاما)، نجار ويقيم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج بتجارة المواد المخدرة بدائرة المركز.

وعلى الفور تشكلت لجنة بحث جنائي للتأكد من صحة المعلومات، والتي أثبتت صحة المعلومات الواردة بشأن المتهم وتم استصدار إذن النيابة لضبط المتهم .

ضبط المتهم واعترافه بتجارة المواد المخدرة

وجرى ضبط المتهم بمنزله وبحوزته كميات مختلفة من المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

واعترف المتهم بالتجارة بالمواد المخدرة واستخدام الهاتف المحمول بالتواصل مع زبائنه والمبلغ المالي حصيلة البيع.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت النيابة له تهمة إحراز مواد مخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.