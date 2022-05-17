إقبال جماهيري على آخر ليلة من العرض المسرحي «المقبرة» في السويس

شهد العرض الأخير من مسرحية «المقبرة» التي عُرضت على مسرح مركز شباب فيصل بمحافظة السويس، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا مع العرض، خاصة أنه كان من ضمن الحضور من شهد العرض أكثر من مرة بعد الإعجاب بالفكرة والأداء.

العرض أقيم وفقًا لبرروتوكول التعاون المشترك بين مديريتي الثقافة والشباب والرياضة، في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة والفنون وتشجيع الأدباء والمبدعين والموهوبي.

حضور جماهيري كبير من الشخصيات العامة

وشهد العرض حضور حشد جماهيري كبير من الشخصيات العامة والمحبين للفنون والثقافة والشباب، وأعربوا عن إعجابهم بذلك العمل المتميز، وتنفيذ مسرحية المقبرة من تأليف أحمد حسن البنا، إخراج محمود عثمان، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر داخل المقابر وحديث الأموات مع التربي الغائب عن الوعي، وتعد «الكوميديا الساخرة» نوع من أنواع الدراما، يكون غايته إضحاك الناس بأسلوب ساخر تظهر صاحبها بصورة مضحكة .

حضور لجنة التقييم بالعرض الخاص بالمسرحية

وكانت لجنة تقييم من الإدارة العامة للمسرح برئاسة المهندس محمد جابر، وعضوية المخرج الفنان إيميل جرجس، والناقد الفنان أحمد هاشم والإداري إكرامي إسماعيل شاهدوا العرض قبل الأخير من مسرحية «المقبرة» وسط إعجاب الجمهور المتزايد، إذ نالت المسرحية إعجاب الجماهير، وأبدع الفنانون كلٍ حسب دوره في العمل المسرحي المقدم من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد.