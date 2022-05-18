جراحة عاجلة لإنقاذ طالب توقف قلبه بعد إصابته بـ9 طعنات بمستشفى تلا

تمكن أطباء مستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية من إنقاذ حياة طالب، وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة، مع توقف القلب ونزيف حاد نتيجة إصابته بطعنات متفرقة في الجسم، حيث دخل إلى غرفة عمليات الطوارئ، وخضع لعملية جراحية عاجلة، نجح خلالها الأطباء في إنقاذ حياته، حتى لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«العائد من الموت».

الطالب وصل مصاباً بطعنات نافذة في الجسم

وأكد الدكتور مصطفى أبو طالب، أحد أطباء مستشفى تلا المركزي، تفاصيل إنقاذ حياة الشاب، قائلاً إن المريض عمره 16 سنة، وصل إلى المستشفى مصاباً بـ9 طعنات نافذة بمنطقة الصدر، وفقد حوالي لترين دم، وقلبه متوقف ومصاب باسترواح هوائي دموي، مشيراً إلى أنه تم إدخال الشاب غرفة العمليات على الفور، حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياته.

وأضاف «أبوطالب»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، أن مهارة الأطباء في العملية، وعلى رأسهم الدكتور محمد العريف، استشاري الجراحة، والدكتور محمد البخ، وبمساعدة طاقم تمريض المستشفى، نجحوا في إنقاذ حياة الشاب، في عمليه طارئة، موجهاً الشكر لكل من شارك في إنقاذ حياة الشاب.

القبض على المتهم بالاعتداء على الطالب

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعدي أحد الأشخاص على طالب يُدعى «م. س.»، 15 سنة، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة، مما أدى إلى إصابة المجني عليه بطعنات متفرقه في الجسم، وجرى نقله إلى مستشفى تلا، كما تم إلقاء القبض على المتهم في الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بإصابة طالب بطعنات متفرقة في الجسم، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.