محافظ شمال سيناء يتفقد محطات الكهرباء الجديدة بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محطات الكهرباء الجديدة التي يجري إنشاؤها بالمحطة البخارية بالعريش، بحضور المهندس محمد عبد الباقي أبو سنه، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، المهندس أسامه صبحي، رئيس قطاعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندس خليل احمد عواد، مدير عام محطات توليد الكهرباء بشمال سيناء.

وقال المهندس محمد عبد الباقي أبو سنه، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة 9 مليارات جنيه.

وأضاف أن الشركة تقوم بتنفيذ محطة كهرباء بالمساعيد بجهد 22/66/220 كيلو فولت بقيمة 450 مليون جنيه، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ المحطة بلغت 90٪، وأشار إلى أن المحطة تقوم بتغذية الشبكة الموحدة والربط مع محطة الشلاق بالشيخ زويد وتغذية مدينة العريش والمشروعات الجديدة مثل محطة تحلية المياه بالكيلو 17 ومطار العريش والميناء البحري.

إنشاء محطة جديدة بقيمة 400 مليون جنيه

وأضاف المهندس خليل احمد عواد، مدير عام محطات توليد الكهرباء بشمال سيناء، إنه يجري انشاء محطة إنتاج جديدة بقيمة 400 مليون، بقدرة 125*2 ميجاوات، حيث ستقوم بتغطية شمال سيناء بالكامل بالكهرباء، وتغذية المشروعات التنموية الجديدة بالكهرباء، وسرعة دخول الوحدة في دقائق حال حدوث أي طارئ او صيانة في الخطوط المغذية للمحافظة.

تنفيذ مشروعات تنموية بالإقليم

من ناحيته، أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خاصة قطاع الكهرباء.

أشار المحافظ إلى أن وزارة الكهرباء تقوم بتنفيذ محطتي كهرباء محولات عملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد، حيث إن بافتتاحهما لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة، بجانب تغذية المشروعات التي يجري تنفيذها بالكهرباء، حضر الجولة كلا من المهندس هاني فايد رئيس قطاع الطاقة، المهندس محمد الحصري، مدير المشروع، المهندس محمد عمرو، مدير الموقع، المهندس محمد يونس مدير أمن المشروع.