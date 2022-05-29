نجاة شاب من تسمم «لدغ عقرب» بسوهاج ونقله لمستشفى سوهاج الجامعي

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين العابدين رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج والعميد على العمارى مدير البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى طهطا العام يفيد وصول المدعو «كريم ج ع» 30 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج إلى مستشفى طهطا العام مصابا حالة إعياء.

وصول شاب مصاب بحالة إعياء نتيجة لدغ عقرب

كانت الحالة العامة متوسطة «إدعاء لدغ عقرب» وفقا للفحص المبدئى للحالة وقد وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافة وإعطائه المصل الخاص بلدغ العقرب من قسم السموم والأمصال بالمستشفى.

نجل عم المصاب ينفى الشبهة الجنائية وتحرير محضر بالواقعة

وبسؤال نجل عمومته المدعو محمد م ع ص 24 عامل ويقيم بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج أفاد بأنه أثناء تواجد المذكور أمام منزله فى الساعات الأولى من صباح اليوم لدغه عقرب وارجع نجل عم المصاب ذلك لوجود عدة منازل مهجورة بالقرب من منزل المصاب وإلى ظلام الليل، فلم ير المصاب إلا بعد أن تم لدغه، مما نتج عنه إصابته، ونفى الشبهة الجنائية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج قد وفرت عدة أمصال لدغات مختلفة مع بداية فصل الصيف، استعدادا من الوزارة، لحدوث لدغات خاصة بالمراكز القريبة من المناطق الجبلية مثل مراكز طهطا ودار السلام وساقلتة.