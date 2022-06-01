مصرع وإصابة عاملين بمشروع للصرف بسوهاج نتيجة انهيار الحفر (صور)

لقى عامل على الأقل بمشروع الصرف الصحي في قرية «الرويهب»، التابعة لمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، مصرعه اليوم الأربعاء، فيما أصيب عامل آخر، أثناء مشاركتهما في أعمال حفر لمرور أنابيب الصرف الصحي بالقرية، نتيجة انهيار نواتج الحفر عليهما.

انهيار نواتج الحفر على أحد العاملين

ووفق ما جاء في محضر الشرطة وروايات شهود الواقعة، فقد حدث انهيار الحفر على أحد العاملين، وحاول عدد من زملائه مساعدته لأكثر من ساعة، دون أن يتمكنوا من انتشاله من تحت الأتربة ونواتج الحفر التي انهالت عليه، وأفاد أحد شهود العيان، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن أحد العمال قام بالنزول إلى الحفرة، لمساعدة زميله، إلا أنه أصيب هو الآخر بإصابات بالغة، نتيجة انهيار نواتج الحفر عليه أيضاً.

إصابة عامل أثناء محاولة إنقاذ المجني عليه

وجرى الاتصال بمركز شرطة المنشاة، بمحافظة سوهاج، حيث انتقل فريق من قوات المركز إلى موقع الحادث، وتم استخراج جثة المتوفي، ونقل المصاب إلى مستشفى المنشاة المركزي، حيث تم احتجازه في غرفة العناية المركزة، نظراً لسوء حالته، وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف سلطات التحقيق المختصة.

وتبين أن العاملين من مركز جهينة، بمحافظة سوهاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة المجني عليه وبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويه، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.