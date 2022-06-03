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تسمم 4 سيدات وطفلة بعد تناول وجبة فول وبطيخ فاسدة في قنا

كتب:

رجب آدم
10:45 م | الجمعة 03 يونيو 2022
بطيخ

بطيخ

أصيبت 4 سيدات وطفلة، مساء اليوم الجمعة، بحالة تلبك معوي إثر تسمم غذائي، عقب تناولهن وجبة فول وبطيخ فاسدة، بقرية كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا.

المصابون بالتسمم من أسرة واحدة

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ عن إصابة 4 سيدات وطفلة، جميعهم من أسرة واحدة، بحالة تسمم غذائي بقرية كرم عمران في قنا.

وبحسب البلاغ، تبين إصابة كل من: «فاطمة س.»، 54 عاما، و«دعاء م.»، 18 عاما، و«منال د.»، 20 عاما، و«انتصار م.»، 16 عاما، و«شيماء م.»، 21 عاما، بتلبك معوي، عقب تناولهن وجبة فول وبطيخ غير صالحة.

نقل السيدات والطفلة للمستشفى

نقلت السيدات الأربعة والطفلة، إلى مستشفى قنا لتلقي العلاج اللازم بسرعة عاجلة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم رجب آدم