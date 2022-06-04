مصرع وإصابة عاملين في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بسوهاج

اصطدمت سيارة ربع نقل بدراجة نارية «تروسيكل» يستقله عمال بناء، وذلك بجوار كافتيريا «العسال» بمركز إخميم بمحافظة سوهاج.

ولقي عامل أربعينى يدعى عاطف ثابت، من قرية نجع الغفير بمركز إخميم بمحافظة سوهاج مصرعه في الحادث، بينما أصيب عامل آخر يدعى أحمد جمال بكسر في القدم اليسرى، وفقا للتقرير المبدئي للحالة، والمتوفى والمصاب كانا من مستقلي «التروسيكل».

حالة وفاة ومصاب

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بدائرة المركز، نتج عنها مصرع عاطف ثابت، 43 عاما، عامل بناء، من نجع الغفير، وإصابة أحمد جمال، 30 عاما، من عرب الأطاولة، بمركز أخميم بكسر بالساق.

نقل الجثة والمصاب لمستشفيي أخميم والجامعي

ونُقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، ووُضعت تحت تصرف النيابة، فيما نُقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وضُبط سائق السيارة ربع النقل، وجاري أخذ أقواله وأقوال مستقلي التروسيكل من العمال.

وأكد شهود عيان لـ«الوطن»، أن السيارة كانت تسير في الاتجاه العكسين ولم تستطع تفادي التروسيكل عند ظهوره، ما أدى لوقوع الحادث.

بينما قالت «م.و»، إحدى جارات المتوفى، أنه متزوج ولديه 3 بنات، أكبرهن بالمرحلة الابتدائية، ومعروف بحسن السمعة والطيبة.