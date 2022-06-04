راشد: استجابة فورية لـ 98% من شكاوى مواطني الجيزة

أشاد اللواء أحمد راشد بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.

تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط

أعلن اللواء أحمد راشد، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 98% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية اليوم أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

الانتهاء من 1470 شكوى أخرى

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة تلقت 86242 شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية منذ بدء تفعيل المنظومة، حيث تمت الاستجابة لـ 84772 شكوي للمواطنين بنسبة تنفيذ 98% وجار الانتهاء من 1470 شكوى أخرى.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

متابعة يومية لشكاوي المواطنين

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها مع الأهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقري .