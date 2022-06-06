الضبطية القضائية تلاحق أصحاب الخيول بشاطئ العريش.. وحملات على كافتيريات الساحل

أصدر رئيس مجلس مدينة العريش تعليمات للضبطية القضائية وقسم الإشغالات وتحسين البيئة بالمجلس بمنع تسيير الخيول والجمال على شاطئ بحر العريش.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له أن اللواء أسامة عفش رئيس مجلس ومدينة العريش وجه بملاحقة أصحاب الخيول والجمال بالشاطئ، وتنفيذ أوامر الضبطية القضائية المباشرة للمخالفين

الهدف من منع الخيول هو راحة المصطافين

وأضاف البيان أنه تم بالفعل اليوم توجيه إنذار على أن يجري تفعيل الضبطية بعد الإنذار بـ 24 ساعة فقط، للحد من أنتشار الخيول بمنطقة الكورنيش والشاطئ والعمل على راحة المصطافين من الضوضاء، ومنع الخطر الذى يلاحق الأطفال الذين يلهون بجانب أسرهم على الشاطئ.

حملات على الكافتيريات بساحل العريش

ووجه «العفش» باستمرار تواجد الحملة والضبطية القضائية، خلال موسم الصيف مدعومة بالمرافق وقوة القانون، والمرور علي الكافتيريات، والتأكد من التصاريح ومعرفة إذا كانت سارية أم منتهية، مطالبا أصحاب الكافتيريات سرعة التوجه للمجلس وتجديد التصريح الخاص به، منعا لانقطاع الخدمات المقدمة من المجلس والمرافق.

المحافظ يوجه بسرعة نظافة الشاطئ

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أصدر تعليمات لمجلس مدينة العريش قبل يومين، بسرعة نظافة الكورنيش، وإعادة ترميم الأجزاء بطوال الشاطئ، وإيصال أعمدة الأضاءة لبعض المناطق غير المضاءة بطوال الكورنيش، والعمل على نظافة الشاطئ، ووضع إرشادات للآهالى، وصناديق قمامة بطول الساحل.