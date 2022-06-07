«مياه أسيوط»: تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ 230 ألف وصلة منزلية في 150 قرية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا برئاسة اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي الجاري تنفيذها طبقا لفعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، والتي تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين على مستوى القرى الريفية المستهدفة بمحافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة أسيوط.

اجتماع تنفيذي لمشروعات المياه

جاء الاجتماع بحضور رئيس القطاع التجاري ومسئولي وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي من مهندسي المكتب الفني ومهندسي قطاع المشروعات ومسئولي القطاع التجاري، للتشديد على المتابعة الدورية لكافة الوصلات المنزلية التي تم نهوها، مع مراعاة مدى التطابق مع الجدول الزمني المعد لذلك، طبقا لمستهدف المبادرة الرئاسية بمراكز «منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج».

تقديم كافة التسهيلات

ونوه رئيس «مياه أسيوط» في نهاية الاجتماع، إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان الدفع بمنظومة العمل التنفيذي لعدد 230 ألف وصلة منزلية بمشروعات الصرف الصحي المنفذة، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية لتحقيق الاستفادة لعدد 150 قرية ريفية بدأ العمل الفعلي بها على أرض الواقع، لتقديم خدمات أفضل وأرقى على مستوى المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية، والتي لا تدخر جهدا لإرساء دعائم العيش الكريم.