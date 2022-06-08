ضبط 4.5 طن دقيق مدعم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

واصلت أحياء محافظة الجيزة، حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين بالمحلات، ومواجهة المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية والمنتجات، خاصة الدقيق المدعم، وفي توريد الأقماح للصوامع.

حملات تموينية على الأسواق والمحال

وكشفت محافظة الجيزة في بيان، أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قام حي الطالبية بشن حملات تموينية على الأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف تامر، رئيس الحي، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة بحي الطالبية، لافتا إلى أنه تم ضبط مخزن بداخله 2 طن هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بشارع الثلاثيني الجديد بمنطقة المحولات.

غلق وتشميع المخزن وتحرير محضر لصاحبه

وأشارت محافظة الجيزة في البيان، إلى أنه تم التحفظ على الكميات ومصادرتها وغلق وتشميع المكان، وتحرير محضر لصاحب المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن مركز ومدينة منشأة القناطر قام بتنظيم حملات مفاجئة لضبط المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية والمنتجات، بمتابعة محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، لافتا إلى أنه تم ضبط سيارة محملة بـ 51 جوال دقيق بلدي مدعم، يعادل 2.5 طن لبيعه في السوق السوداء، وتم التحفظ على السيارة وكمية الدقيق وإيداعها في مطحن بدير أبو غالب تحت تصرف النيابة.

كما تم ضبط مخزن به كمية قمح مخزن لم يتم توريده للصوامع، ويزن 4450 كجم بكفر أبو الحديد، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.