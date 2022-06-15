بالأسماء.. «الدقهلية» تصدر حركة تنقلات بين 9 رؤساء مدن ووحدات محلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن صدور حركة تنقلات شملت 9 رؤساء للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية، وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي ومحاسبة المقصرين، وتمت الحركة على أسس من العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين، وهو ما يهدف إلى التدوير الوظيفي وتصعيد القيادات وتمكين المرأة للعمل بالوحدات المحلية، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حركة تنقلات الوحدات المحلية قي الدقهلية

وشملت الحركة، بحسب بيان أصدرته محافظة الدقهلية، ما يلي:

ندب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة، للعمل رئيسا لمركز ومدينة بلقاس.

ندب عمرو سمير عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، للعمل رئيسا لحي شرق المنصورة.

ندب متولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة منية النصر، للعمل رئيس حي غرب المنصورة.

ندب سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة، للعمل رئيسا لمركز ومدينة تمي الأمديد.

ندب صبري سليمان رئيس حي غرب المنصورة، للعمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل.

ندب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة الجمالية، للعمل رئيسا لمركز ومدينة دكرنس.

ندب هشام محمد أبو المكارم رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، للعمل رئيس مركز ومدينة المنزلة.

ندب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، للعمل رئيسا لمركز ومدينة منية النصر.

ندب السيد أحمد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة دكرنس، للعمل رئيسا لمركز ومدينة الجمالية.

كما تم تصعيد وترقية وندب أميمة السعيد نائب رئيس مدينة الكردي، للعمل رئيس لمدينة الكردي.

الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق

وأوضحت محافظة الدقهلية، أن الحركة جاءت وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق ‏والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي ‏الزراعية أو أملاك الدولة‎.‎