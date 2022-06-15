قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للمياه.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي 2022/ 2023 بمحافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الاسكندرية، الجيزة، أسيوط».

وأشارت الشركة إلى أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك في الفترة من 15/6/2022 وحتى 30/6/2022، على أن يتم عقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين اعتبارًا من يوم 3/7/2022.

قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للمياه

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.

الشروط المطلوبة

وأوضحت الشركة، الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، على النحو التالي:

1ـ أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022.

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عاما.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات و المقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6 - أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

7ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي:

مدرسة مسطرد ـ محافظات «القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة».

مدرسة الجيزة ـ محافظات «الجيزة وضواحيها ـ الفيوم».

مدرسة بني سويف ـ محافظات «بني سويف وضواحيها ـ المنيا».

مدرسة أسيوط ـ محافظات «أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان».

مدرسة البحيرة ـ محافظات «البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط».

مدرسة المنوفية ـ محافظات «المنوفية ـ الغربية ـ الشرقية».

مدرسة الإسكندرية ـ محافظات «الإسكندرية ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء».

وأوضحت الشركة، أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق، شملت : «اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول أكتوبر لا يزيد عن 18 عامًا، استمارة النجاح، عنوان الطالب، رقم تليفون ولي الأمر،ايصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الأمر» وأن تشمل المرفقات: استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

إعداد خريجين متميزين في مجال مياه

وأشارت الشركة، إلى أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة تخصصات: تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات التحلية «تحلية مياه البحار».