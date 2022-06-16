السكرتير المساعد لمحافظ قنا يوجه بوقف فوضى التراخيص

تفقد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، مساء اليوم الخميس، وذلك لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحسني عيد، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، وأحمد يوسف، مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

ضبط منظومة تراخيص البناء

اطلع السكرتير العام المساعد لمحافظ قنا علي سير عمل وانتظامه بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص، بهدف ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء، وإيقاف فوضى التراخيص وخلق بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها، كما تابع رخص الهدم وأعمال البناء وطلبات تجديد الترخيص وبيان صلاحية الموقع وطلبات معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

رصد مخالفات البناء وإزالتها في المهد

وفي سياق متصل، تابع «أبو كريشة» سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأي متغيرات بنائية تحدث من تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري وجميع الجهات الأخرى، وذلك لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير، حفاظاً على الصالح العام، ووجه السكرتير العام المساعد بالتنسيق بين كافة الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية أولاً بأول، لضمان التعامل اللحظي مع أي تعديات مخالفة، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل بتلك الملفات الهامة والحيوية حرصاً على الصالح العام .

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا على استمرار المتابعة الدورية لسير وانتظام العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والوحدات المحلية، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.