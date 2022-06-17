84 إصابة بجدري القرود في 19 ولاية أمريكية

يشهد القطاع الصحي حول العالم حالة من الترقب على خلفية ظهور مرض «جدري القردة» في عدد من الدول في وقت لايزال العالم يعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي تخطت إصاباته عالميا، 543 مليون حالة.

سجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، 84 إصابة بـ«جدري القردة» في 19 ولاية أمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

السلطات الصحية الأمريكية: تسجيل حالات في «كاليفورنيا-جورجيا-فلوريدا»

وأشارت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، إلى أن الإصابات بـ«جدري القردة»، تم رصدها في «كاليفورنيا-ولاية أريزونا-مقاطعة كولومبيا-جورجيا-فلوريدا-كولارادو-هاواي-إلينوي-ماساتشوسيتس-نيويورك-نيفادا-أوهايو-أكلاهوما-بنسلفانيا-رود آيلاند-تكساس-فرجينيا-يوتا- واشنطن».

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الشمالية إلى 4.58 مليون حالة

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 23160 إصابة بـ«كورونا» أو ما تطلق عليه البلاد اسم «الحمى»، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن إجمالي الإصابات وصل إلى 4.58 مليون حالة من بينها تعافى 4.54 مليون شخص«99.1 %».

وأشار «مقر الوقاية من الأوبئة» الكوري الشمالي، إلى خضوع 40960 شخصا«0.894%» للعلاج من الفيروس. وتبرع مساعدون رئيسيون للزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونج أون»، من بينهم شقيقته الصغرى، نائبة لمدير إدارة اللجنة المركزية لـ«حزب العمال» الحاكم، «كيم يو جونج»، بالأدوية لمساعدة الأشخاص المصابين بمرض معوي معدي جديد في المنطقة الجنوبية الغربية.

كوريا الجنوبية تسجل 9 وفيات بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلات السلطات الصحية، 7198 إصابة جديدة بـ«كورونا»، من بينها 68 حالة وافدة من الخارج و9 وفيات، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18263643 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 24416 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان دوك سو»، اليو الجمعة، إن الحكومة ستمدد تفويض الحجر الصحي الحالي على مرضى «كورونا» «تبلغ مدته 7 أيام» لمدة 4 أسابيع أخرى لأن التراجع عن الالتزام قد يسرع من عودة ظهور الفيروس.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية: عدم انخفاض ​​عدد وفيات «كورونا» بشكل كاف

وأوضح «سو»، في اجتماع، أن مستوى انتشار الفيروس الحالي ضمن قدرة كوريا الجنوبية على إدارته، لكن مخاوف العدوى لا تزال قائمة، مشيرا إلى عدم انخفاض ​​عدد وفيات «كورونا» بشكل كاف.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 23 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي لـ البلاد، بينها 11 في بكين، و6 في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، و4 في لياونينج.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت لجنة «الصحة المحلية» في «شنجهاي»، تسجيل حاليت إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» وحالتين محليتين بدون أعراض.

إصابات «كورونا» عالميا تتخطى حاجز 543 مليون حالة

وتخطى إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم، 543 مليون حالة، وسجلت الإصابات 543 مليونًا و091 ألفًا و611 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و338 ألفًا و021 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 518 ملايين و228 ألفا و425 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

بدوره، شرع مطار «سخيبول» الهولندي في الحد من تسيير الرحلات خلال فترة الصيف، بسبب نقص الموظفين والطلب المتزايد على الرحلات الجوية بعد عامين من «كورونا»، فيما أشار الرئيس التنفيذي للمطار الهولندي، ديك بينشوب، إلى أن من المرجح أن يؤثر القرار على خطط العطلات لآلاف المسافرين كل يوم.