تأهيل وتبطين 108 ترعة بتكلفة مليار و314 مليون جنيه في أسيوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بأعمال تبطين وتأهيل الترع والمساقى التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي ويوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة للحفاظ على الموارد المائية والكميات المهدرة من المياه.

ولفت المحافظ إلى أن هذا المشروع يمثل إحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص.

المرحلة الأولى للمشروع القومى لتبطين الترع

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يجرى العمل فى المرحلة الأولى للمشروع القومى لتبطين الترع باجمالى اطوال تم تنفيذها بلغت509 .245 كم ويجرى تنفيذ 406.755 كم وتستهدف 108 ترعة والتي سيتم نهوها بنهاية 21 / 11 / 2023 بتكلفة اجمالية بلغت مليار و314 مليون جنيه بتمويل من وزارة الرى والمحافظة تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية.

وأكد أن قطاع الرى بالمحافظة تحت إشراف المهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للرى بالمحافظة والمهندس عمر سيف مدير عام رى أسيوط، قد حقق مستويات متقدمة على مستوى الجمهورية فى أعمال التبطين والتأهيل للترع المدرجة بالخطة فضلا عن جودة الاعمال التى يجرى تنفيذها.

متابعته ميدانية مستمرة لكافة الاعمال

وشدد المحافظ على المتابعته الميدانية المستمرة لكافة الاعمال التى تتم للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الاعمال ، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها لنهاية الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع وحماية جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين موجهًا بالمتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الري وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

تبطين وتأهيل ترع الخوالد والشامية

أضاف المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ، انه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل ترع الخوالد والشامية التابعتين لرى ساحل سليم ضمن المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمرحلة الاولى للمشروع والتى تستهدف قرى ومراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتزامن مع أعمال انشاء مشروعات خدمية وتنموية فى كافة القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كرمية لهم، لافتًا إلى متابعته المستمرة للاعمال تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، حيث تم المرور وتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترع قرى مركز اسيوط ومنفلوط وصدفا وساحل سليم وابوتيج وجاري متابعة باقي الأعمال بمختلف المراكز لدفع العمل بها للانتهاء منها وتحقيق المستهدف بتقليل الفاقد من الموارد المائية.