«صوت صرصور الحقل».. أعضاء «واما» يكشفون رد فعل الجمهور على أول حفل

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع على فضائية «on»، مؤسسي فرقة «واما»، في سهرة خاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكشف الفنان محمد نور عن أسرار خاصة بتوجهات زميله عضو فريق واما الموزع الموسيقي نادر حمدي قائلاً: «عمره ما كان هيبقى موزع كان بيحب البيانو وبيعزف عليه ودماغه في المساباقات العالمية والمواهب».

شراء الأورج

وأضاف، أنه بعد ذلك اشترى حمدي أورج من الفنان طارق عاكف، وبدأت الخطوات قائلاً: «بدأ واحدة واحدة وبدأنا نعمل مزيكا ومش عارفين هتتسمع ولالا»، وقال الفنان أحمد فهمي مازحاً : نادر حمدي كان بيحب البيانو وكان شعره طويل أوي».

طول شعر نادر حمدي

لتقاطعه الحديدي مازحة: «شعرك كان طويل يا نادر؟ ليرد الأخير خلال اللقاء قائلا: «مكنش طويل أوي كان عادي طويل بشكل متوسط، وذكر أحمد فهمي أنه اعتمد على نفسه في كتابة كلمات أغاني الفريق في بادئ الأمر قائلاً : مكناش بنعتمد على شاعر كنت أنا اللي بكتب الكلام وأنا محمد نور بيلحن ونادر بيوزع».

وعن أول الحفلات ورد فعل الجمهور قال الفنان أحمد فهمي إن أول حفلة كانت عبر برنامج من القنوات المتخصصة قائلاً: «عملنا أغنية كده ورحنا أحد البرامج في القنوات المتخصصة وفضلنا قاعدين وقت طويل وشافتنا مديرة المحطة وقالت عندنا حفلة في المسرح الروماني في مارينا تعالوا غنوا».

واحد بس سقف

وواصل قائلا: «المفروض كان فيه حفلة مصطفى قمر وإحنا هنغني أغنيتنا في الأول والمسرح كان فيه ملايين وقتها وكان في دماغنا إننا هنرقص وفي آخر الأغنية انفجار على أساس أن الناس هتكسر المكان من التصفيق، طلعنا وعاملين رقصة مستنيين التصفيق لقينا صوت صرصار الحقل ومن بعيد لقينا واحد على استحياء بيصفق».