«واما» بعد مرور 22 عاما على تكوين الفريق: «بنتعامل كأننا لسه صغيرين»

كشف أعضاء فريق واما التغييرات التي حدثت لهم بعد مرور 22 عاما على ميلاد الفريق، وقال الفنان أحمد الشامي إن ما تغير فيه إنه بات أكثر هدوءا؛ ليمازحه محمد نور، بأن ما تغير في «شامي» أنه أصبح غنيا يمتلك الأموال.

كنا بنعمل مشكلة على أي حاجة زمان

وأضاف محمد نور خلال استضافة فريق واما ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «أنا شخصياً بعد مرور 22 سنة لسه ببص لكل واحد فيهم وكأننا لسه صغيرين وعمري ماحطيت في بالي أننا كبرنا بنتعامل وكأننا لسه صغيرين، إحنا عقلنا شوية زمان كنا بنزيط وبنعمل مشكلة على أي حاجة».

ومازحتهم الإعلامية لميس الحديدي: «كنتوا بتخشوا سوى خناقات وضرب»، ليرد محمد نور: «لا مكناش بنضرب بنتخانق كلاميا بس وأحمد الشامي كان بيزعق أوي ويعلي صوته لكن وقت التنفيذ بيخلع».

اختلاف على المواعيد

ومن جانبه، قال أحمد فهمي، إن العلاقة بينهم طول هذه السنوات لم تشهد خلافات حول الفن والأغاني ولكن أشياء أخرى مثل الالتزام بالمواعيد وغيرها، متابعا: «اختلافنا كان على المواعيد بس لكن عمرنا ما اختلفنا في الفن والأغاني»، وقاطعه الموزع الموسيقي نادر حمدي: «ده طبيعي لأننا فريق مكون من أربعة أفراد بأدمغة مختلفة وتفكير مختلف».

وأوضح أحمد فهمي، أنه بعد مرور 22 عاما على عمر «واما» أصبح الخطأ ليس متقبلا، متابعا: «بقيت أكثر حدة مش بقبل الغلط زي زمان كنت ممكن أبقى مضايق وما أقلش زمان دلوقتي بقول»،.

من جانبه، قال نادر حمدي: «أنا لم أتغير وأنا زي مانا».