«ظاهرة صحية ومعندناش مشكلة معاها».. واما يشيد بالراب والمهرجانات وويجز

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع على فضائية «on»، مؤسسي فرقة «واما»، في سهرة خاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك ووجهت لهم سؤالاً حول رأيهم في أغاني المهرجانات «هل هي موجة أم نوع غنائي مكمل».

لا مشكلة مع أغاني المهرجانات

من جانبه، ذكر الفنان محمد نور أنهم ليس لديهم مشكلة مع أغاني المهرجانات قائلاً: «ماعندناش مشكلة معاها بنسمعها وهي قالب موسيقي جديد وظهرت تجديدات حلوة بعيد عن المهرجانات وقوالب موسيقية وغنائية جديدة زي ويجز مثلاً، مبسوط بالتطور في المزيكا بقى فيه شعبي وراب وأنواع جديدة مكنتش موجودة قبل كده».

وعلَّق الموزع الموسيقي نادر حمدي قائلاً: «ظاهرة صحية أن تتطور الموسيقى ويصبح هناك أنواع موسيقى كثيرة زي أمريكا وأوروبا فيه نجوم لكل نوع من أنواع الغناء ومافيش هناك نجم لنوع فقط».

مشكلة عمرها 15 سنة

وقاطعه محمد نور قائلاً: «إحنا كان عندنا مشكلة بقالنا 15 سنة أن موسيقى البوب كانت ذات قالب واحد وهي أغنية لا تتجاوز مدتها أربعة دقائق تبدأ جيتار وبعدين مزيكا حفظناها ولهذا السبب أي نوع غنائي بيطلع بينجح لأن الناس حفظت القالب الثابت».

واتفق معه في الرأي نادر قائلاً: «بالفعل ده اللي خلى الأنواع الموجودة حاليا تنجح»، وواصل نور: «الناس زهقت من الجيتار وبعدين مزيكا في النص فأي حاجة طلعت مهما كانت نجحت وتقبلها الناس».

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي «هل ممكن تغنوا راب»، قال الموزع الموسيقي نادر حمدي: «ممكن إحنا بالفعل عملنا أغنية راب في أول ألبوم لينا باسم مصر الحبيبة وغنى أحمد الشامي في مطلعها بالإنجليزية».