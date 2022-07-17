توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل

توافد طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، على لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، الامتحانات في مواد التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والجيولوجيا لشعبة علمي علوم، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، داخل 2089 لجنة، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وصول أسئلة امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بشكل منضبط، وجميع أسئلة امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والإجتماع وصلت إلى لجان الامتحانات قبل قليل، دون حدوث أي مشكلات، لافتا إلى أنّ جميع اللجان الامتحانية معقّمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تفتيش طلاب الثانوية العامة لمنع الغش الإلكتروني

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ هناك تعليمات مشددة على جميع مسؤولي لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، بتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، لمواجهة الغش الإلكتروني، والتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب، «المحمول - سماعات البلوتوث - الساعات الإلكترونية» إضافة إلى الأقلام السحرية لمنع الغش، ووسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ولفت المصدر، إلى رصد 59 حالة غش في الامتحانات حتى الآن، وجميعها تم تحويلها للشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب الغشاشين.