أخبار العالم في 24 ساعة.. استهداف الخطوط الجوية التركية بهجوم سيبراني

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها الهجوم الإلكتروني الذي استهدف موقع شركة الخطوط الجوية التركية، والذي تبناه فريق عراقي يدعى «فريق التحرير»، فيما شهد اليمن، مقتل 12 جنديا من الجيش الوطني وإصابة 19 آخرين خلال خروقات للحوثيين للهدنة.

وتعرض موقع شركة الخطوط الجوية التركية لهجوم سيبراني، من نوعية «دي دي أو إس»، فيما أشار «مركز الإعلام الرقمي» إلى أن فريقا عراقيا تبنى الهجوم، ردا على عمليات أنقرة في إقليم كردستان العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

السلطات التركية تعتقل خلية إيرانية مكونة من 3 أشخاص

ونشر مغردون على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» صورة للموقع قالوا إنه معطل ولا يمكن الدخول إلى خدماته، فيما أشار مغردون إلى أن مجموعة قراصنة عراقية تُدعى «فريق التحرير» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

واعتقلت السلطات التركية، خلية إيرانية مكونة من 3 أشخاص، أمس الأول الخميس، بتهم التخطيط لقتل إسرائيليين، وقالت وسائل إعلام تركية، إنه جرى حتى الآن توقيف 7 إيرانيين، كما تم منع سفر مواطنة إيرانية ثامنة بتهمة التخطيط لقتل إسرائيليين في مدينة «إسطنبول» التركية.

ووجهت النيابة العامة في المدينة التركية، تهم التجسس السياسي والعسكري لـ الإيرانيين الذين كشف عن توقيف 8 أشخاص في عملية للمخابرات التركية.

الموساد: «حزب الله» مسؤول عن هجمات «بوينس آيرس»

من جابنها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن تقريرا للموساد الإسرائيلي، أظهر أن حزب الله اللبناني وليس «طهران» هو المسؤول الوحيد عن الهجمات التفجيرية على المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس، في تسعينيات القرن العشرين.

وأوضح التقرير الإسرائيلي، أن الموساد لا يزال يعتقد أن إيران، الداعمة لحزب الله اللبناني، وافقت على تنفيذ الهجومين ومولتهما، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

بدورها، أعلنت محكمة الاستئناف البلجيكية، أمس الجمعة، تعليق معاهدة تسليم المطلوبين مع إيران، وبالتالي لا يمكن للسلطات البلجيكية، إعادة الإرهابي أسد الله أسدي الذي يحاكم في البلاد إلى «طهران»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إيران: وجود قوات أجنبية في الخليج يزيد التوتر

وقال «الحرس الثوري الإيراني»، إن دخول تل أبيب إلى منطقة الخليج لن يؤدي إلا إلى إثارة الفتن وزعزعة الأمن فيها، مشيرا إلى أن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد التوتر.

ووصفت «طهران»، سلطنة عمان بالبلد الشقيق والصديق لإيران. وشدد قائد سلاح البحر في الحرس، الأدميرال علي رضا تنكسيري، خلال استقباله نظيره العماني الأدميرال سيف الحربي، على ضرورة تعزيز كل الدول الإسلامية في الخليج التعاون والتكامل فيما بينها.

بدوره، دعا السناتور الجمهوري، عضو لجنة القوات المسلحة في «الكونجرس» الأمريكي توم كوتون، إدارة رئيس الولايات المتحدة الامريكية، جو بايدن إلى عدم منح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي تأشيرة دخول إلى البلاد، ومنعه من إلقاء أي خطاب في منظمة الأمم المتحدة، نظرا لتورطه في مخططات لاغتيال مسؤولين أمريكيين.

وفي العراق، بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال لقاء في عاصمة بلاده بغداد مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفعها وتعزيزها، كما ناقش الوزيران، عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

واستنكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، تداول معلومات مغلوطة حول انتشار جماعات مسلحة في مدينة النجفالجنوب الغربي للعاصمة بغداد.

وفي وقت سابق، زعمت معلومات انتشار جماعات مسلحة في المدينة العراقية تحضيرا لعمل إنقلاب.

هجوم لـ «داعش» على حاجز أمني شمالي بغداد

وهاجم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، حاجز للقوات المسلحة، في قرية الثائر الأولى شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة جنديين اثنين من الجيش العراقي، فيما وثقت مذيعة أردنية تدعى أحلام العجارمة لحظات احتضانها لطفلها عند معبر «باب السلامة» على حدود سوريا مع تركيا، عقب استعادته من عصابة لتهريب البشر، اختطفته في مدينة اسطنبول ثم نقلته إلى سوريا.

وفي اليمن، قُتل 12 جنديا من الجيش الوطني اليمني، وأصيب 19 آخرون خلال خروقات للحوثيين للهدنة، وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني، إن الحوثيين ارتكبوا 277 خرقا للهدنة الأممية، خلال 48 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، نقل الحوثيون، الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، 20 عاما، إلى سجن انفرادي، عقب جلسة تعذيب في المعتقل المركزي سيئ السمعة، شمالي العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثييون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي نوفمبر من العام الماضي، قضت محكمة ابتدائية تابعة للحوثيين، بحبس الحمادي وإحدى رفيقاتها، 5 سنوات، كما قضت بحبس أخرى 3 سنوات من تاريخ القبض عليهن في فبراير من العام نفسه.