منتخب مصر للجمباز رجال: التحضير للبطولة الإفريقية استغرق 3 أشهر

قال محمد منتصر صاحب المركز الأول في البطولة الإفريقية للجمباز الفني فردي، إن التحضيرات للبطولة الإفريقية استغرقت 3 أشهر، موضحًا أهمية البطولة كونها مؤهلة لبطولة العالم.

البطل محمد منتصر

وأضاف منتصر في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن التركيز كان منصبا على الفريق، بعيدًا عن المراكز الفردية، منوهًا أن حصوله على المركز الأول لم يتم التحضير له، لافتًا إلى أنه حصل في البطولة الإفريقية على 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية.

البطل عمر العربي

كما أوضح عمر العربي صاحب المركز الثاني في البطولة الإفريقية للجمباز الفني الفردي، أنه حصل على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، لافتًا إلى أن اللاعبين الجزائريين منافسين أقوياء ببطولة إفريقيا للجمباز، مشيرًا إلى سيطرتهم على اللعبة منذ عام 2011، وإن مصر سيطرت على اللعبة هذا العام بعد فوزها كفريق.

البطل عبد الرحمن عبد الحليم

وقال عبد الرحمن عبد الحليم صاحب ميدالية ذهبية البطولة الإفريقية للجمباز الفني الفردي، إنه بدأ لعب الجمباز بعمر 4 سنوات، لافتًا إلى مشاركته بالعديد من البطولات الخاصة بالناشئين في إفريقيا وبطولة البحر المتوسط وبطولة العالم، منوهًا حصوله على المركز الأول في أكثر من بطولة، كاشفًا عن بدء استعداد المنتخب للمشاركة في بطولة العالم.