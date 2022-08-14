ضبط شخصين متهمين بقتل سائق «توك توك» في قرية بقنا.. ضرباه على رأسه

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، بالتعاون مع مباحث مركز دشنا، في القبض على شخصين متهمين بقتل سائق «توك توك» بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا، بعد أن سددا له عدة ضربات على رأسه ما أدى إلى وفاته، وبعدها لاذا بالفرار إلى المنطقة الجبلية عبر ضروبه الوعرة.

ضبط متهمين

وبحسب تحريات مباحث مركز دشنا، فإن المتهمين هما «عمر .م»، 19سنة، و«حسين . ك»، 18سنة، مقيمان بمنطقة جبل العبابدة بأبو مناع، وتمت الجريمة بهدف السرقة.

وبحسب مصدر أمني، جاري عرض المتهمين على جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

جريمة بشعة في قنا

كانت قرية أبومناع بمركز دشنا، شهدت في الساعات الأولى من الجمعة الماضية، مقتل سائق «توك توك» على يد مجهولين في قرية أبومناع بحري في مركز دشنا على يد مجهولين.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بالعثور على سائق بطعنات آلة حادة في قرية أبومناع بحري بدشنا.

مقتل شاب في قرية أبومناع بحري في دشنا

وانتقلت قوة أمنية وبرفقتها سيارة إسعاف، وتبين أن الجثة لشاب اسمه سعيد عبدالغني عبدالمعطي عبدالجواد، 19سنة، بها آثار طعنات آلة حادة، وأنه قتل على يد مجهولين ولاذوا بالفرار إلى الجبل.

وعلى الفور أمر مدير أمن قنا بتشكيل فريق بحث بقيادة مباحث مركز دشنا، لضبط الجناة، الذين تم ضبطهم، وجاري استكمال التحقيقات معهمن وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.