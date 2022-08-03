«محلية دشنا» تتابع نقل 400 بائع إلى السوق الجديد (صور)

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، والحسيني صبري وقاسم عبدالراضي نواب رئيس المدينة، عملية نقل سوق الأربعاء بمدينة دشنا إلى مكانه الجديد الذي جرى تخصيصه لذلك.

نقل سوق الأربعاء

وأوضح رئيس المدينة، أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، نقلت سوق الأربعاء بالأسبوع المنصرف الذى تخطى عمره 100 عام، من شارع امتداد السكة الحديد ومنطقة الكنيسة ومدرسة الثانوية التجارية والإدارة التعليمية، إلى مكان جديد جرى تخصيصه لإقامة سوق الأربعاء به، على مساحة 4000 متر بأرض الجمعية الزراعية أمام مزلقان الجبانة، وكذلك الباعة الجائلين بطريق مصر أسوان الزراعي بدشنا.

وتابع أنّه تأكيدا على المواطنين بنقل السوق وعدم عودة الباعة الجائلين إلى الطريق العام والعشوائية، جرى متابعة عملية النقل للأسبوع الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنّ نواب المدينة ومسؤولي قسم الإشغالات، شاركوا وبشكل كبير في نجاح عملية نقل السوق، عن طريق المبيت في الطريق العام لحث المواطنين والباعة الجائلين على التوجه إلى مكان السوق الجديد.

وأشار أنور، إلى أنّ سوق الأربعاء كان هو السبب الرئيسي للتكدس المروري بمزلقان وكوبري الجبانة وطريق مصر أسوان الزراعي، وامتداد السكة الحديد ومنطقة الخولا، فضلا عن العشوائية والمنظر غير اللائق بدشنا، علاوة على فرحة المواطنين العارمة بنقل السوق لمكان آدمي وفتح الشوارع والطرق التى كانت تغلق بسببه، مضيفا أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، تتواصل باستمرار لتحسين وتجميل ومنع انتشار العشوائية، تنفيذا لتوجيهات وحرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

نقل 400 بائع

كما يعتبر سوق الأربعاء بمدينة دشنا من أكبر وأقدم الأسواق بمحافظة قنا، ودام عمره أكثر من 100 عام، كما يحشد من معظم مراكز وقرى المحافظة ويتخطى عدد الباعة الجائلين به 400 بائع في جميع الأنواع، وكان يؤثر بالسلب على المظهر العام وحركة المرور بالمدينة، وتعتبر عملية نقل السوق هي الأولى من نوعها بمحافظة قنا.