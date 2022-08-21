«الرياضة»: نستهدف الوصول لـ5000 مركز شباب بخدمات مجتمعية نهاية العام

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تستهدف تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في قطاع الرياضة، لافتًا إلى الإنجازات الكبيرة في الاستثمارت التي تخص المنشآت الرياضية.

الاستثمارات الرياضية

وأضاف «فوزي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الاستثمارات الرياضية تتضمن سلسلة نادي «النادي» وتطوير الاستادات، إضافة إلى مراكز التنمية الشبابية والرياضية، وسلسلة أفرع مركز شباب الجزيرة، فضلًا عن مراكز الشباب بمفهومها الجديد كمراكز خدمة مجتمعية، والإدراة الخدمية وتحسين جودة الخدمات، والمدن الشبابية ومراكز الابتكار والتعلم، وبيوت الشباب ومنتديات الشباب.

تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن مراكز الشباب تم تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية برؤية مصرية خالصة، لافتًا إلى وجود ما يقارب 4450 مركز شباب على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى إنشاء مراكز جديدة فضلًا عن تطوير المراكز القائمة بالفعل.

استهداف الوصول إلى 5000 مركز شباب

وكشف «فوزي» عن استهداف الوصول إلى 5000 مركز شباب بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن التطوير بمراكز الشباب عمل على تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بها بصورة كبيرة، من خلال مراكز شباب مجتمعية تقدم خدمات متكاملة للأسرة المصرية، منوهًا عن عدم اقتصار دورها على الدور الرياضي فقط، حيث اصبحت تشمل دور ثقافي.