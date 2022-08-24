إحالة العاملين في مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق بسبب «التزويغ»

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، إحالة العاملين في مركزين للشباب، المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية، للتحقيق أمام الشؤون القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مؤكداً استمرار حملات المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

لجنة متابعة مراكز شباب القليوبية

وكلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة عدد من المراكز والهيئات، التي شملت مقر إدارة شباب شبرا الخيمة، وبعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات شبرا الخيمة وقليوب وشبين القناطر.

تمت متابعة مقر إدارة شباب شبرا الخيمة، للتاكد من حسن سير وجدية العمل بالإدارة، وتبين غياب معظم العاملين بالإدارة عن العمل في الأوقات الرسمية.

كما تم متابعة مراكز شباب «أبو المنجا وميت نما ومنطي»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، أما مركز شباب «دمنهور شبرا»، فتبين أنه مفتوح بدون العاملين، إضافة إلى غياب بعض العاملين في مركزي شباب «الشرقاوية والفرنواني».

خريطة المتابعة بقليوب وشبين القناطر

وفي إدارة شباب قليوب، تم متابعة مراكز شباب «ميت حلفا وعزبة الجندي وبلقس وزاوية النجار وناي وكوم أشفين»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها، وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما شملت المتابعة مركز شباب «كفر طحا»، التابع لإدارة شبين القناطر، وتبين أنه مفتوح ويمارس نشاطه، وكذلك تمت متابعة أعمال انعقاد الجمعية العمومية العادية في مركز شباب «عزبة الجندي»، في حضور لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة، وإدارة شباب قليوب، والأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة في «دمنهور شبرا».

وطلبت اللجنة من القائمين على بعض مراكز الشباب، تسجيل خطوط السير في سجلات الحضور والانصراف، والالتزام بالمواعيد المحددة طبقاً لقرار وزير الشباب والرياضة الخاص بفتح المراكز، والالتزام بأن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، طبقاً لنص لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب رقم 36 لسنة 2018.