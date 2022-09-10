مسؤول روسي: الوضع ليس على ما يرام في «خاركيف» الأوكرانية

طالب مسؤول موالي لروسيا في «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، السكان بمغادرة مناطق خطوط التماس مع القوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وناشد رئيس الإدارة العسكرية المدنية لـ«خاركيف»، فيتالي جانتشيف، السكان بطلب مغادرة منازلهم في منطقة الحرب، وقال في فيديو بث على «تليجرام» التابع للخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية، إن الوضع ليس على ما يرام بالنسبة للسكان، مشيرا إلى محاولات القوات الأوكرانية لتدمير المدن والبلدات بالمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت أمس الجمعة، 3 مناطق في جمهورية «دونيتسك» الشعبية الواقعة جنوب شرقي البلاد، بـ 11 قذيفة مدفعية من عيار 155 و152 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ومنحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، عقودًا بقيمة 1.2 مليار دولار لتجديد الأسلحة والذخيرة التي تم نقلها من ترسانات الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا.

تخصيص 352 مليون دولار لـ«صواريخ جافلين»

وأشار نائب وزير الدفاع الأمريكي وليام لابالانت، إلى تخصيص 352 مليون دولار لـ«صواريخ جافلين»، و 624 مليون دولار لـ«صواريخ ستينجر»، و 33 مليون دولار لـ«أنظمة هيمارس».

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، عن قادة لم تذكر أسمائهم في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، إن استعادة ترسانات الأسلحة قد تستغرق عدة سنوات، بما في ذلك بسبب نقص العمالة في الصناعة.

كما صدرت أوامر بإنتاج أسلحة جديدة لأوكرانيا بنفس الكمية، بما في ذلك قذائف مدفعية من عيار 155 ملم وطائرات بدون طيار ورادارات ومركبات تكتيكية.

وأضافت «بوليتيكو»، أن نقص العمال قد يكون له عواقب وخيمة على قدرة الحلفاء على مساعدة «كييف».

سلوفينيا: نريد من أطراف النزاع الجلوس إلى طاولة المفاوضات

وفي وقت سابق، من اليوم السبت، قالت وزارة «الخزانة» الأمريكية، إن الحظر المفروض على نقل النفط الروسي البحري سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر المقبل، وعلى نقل المنتجات البترولية في 5 فبراير من العام المقبل 2023، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سلوفينيا، أيدت وزيرة الخارجية، تانيا فايون، للتوصل إلى تسوية سلمية عاجلة للنزاع في أوكرانيا، مضيفة في مؤتمر صحفي، أن بلادها تريد من أطراف النزاع الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن والاتفاق على السلام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الأوروبية بالحكومة التشيكية ميكولاس بيك، إن موقف المجر من العلاقات مع روسيا قد يؤدي إلى خروج «بودابست»من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى موقف المجر من العقوبات ضد موسكو

خبير: مشاكل الحبوب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات غذائية

من جانبه، قال خبير اقتصاديالأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا سيرجي تشيرنيكوف، إن المحاصيل الزراعية ومشاكل الحبوب في أوروبا ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن «الاتحاد الأوروبي»، سيتعرض لمشاكل خطيرة في قطاع الطاقة والزراعة في ظل الجفاف وآثار العقوبات.

وأضاف تشيرنيكوف، أن الاتحاد الأوروبي قد يكون أول من يعاني من تراجع العولمة والعقوبات بسبب نقص الغذاء والطاقة.

وفي سياق متصل، قال قراء موقع «ياهو نيوز» في نستخته اليابانية، إن العقوبات الغربية ضد روسيا، أفادت «موسكو» عوضا عن الإضرار بها وباقتصادها، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.