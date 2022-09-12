معهد سيناء العالي للدراسات النوعية 2022.. التخصصات والأوراق المطلوبة

شهدت محركات البحث الإلكترونية عمليات بحث موسعة عن معهد سيناء العالي للدراسات النوعية 2022، بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الجامعات، حيث يرغب طلاب الشهادة الثانوية في معرفة كل ما يتعلق بالمعهد الخاص.

وفي السطور التالية، ينشر موقع «الوطن»، لطلاب شهادة الثانوية العامة، كل ما يريدون معرفته عن معهد سيناء العالي للدراسات النوعية 2022 وفق الموقع الرسمي للمعهد.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية 2022

يمكن الالتحاق بمعهد سيناء العالي للدراسات النوعية في محافظتي الإسماعلية والعريش، وأنشئ المعهد بقرار وزاري رقم 1313 عام 2005، وهو يتبع وزارة التعليم العالي ويمنح الطلاب درجات البكالوريوس في التخصصات التي يتم تدريسها، وشهادته تعادل مثيلاتها في الجامعات المصرية.

تخصصات معهد سيناء العالي للدراسات النوعية

ويمكن للطلاب دراسة واحد من ثلاثة شعب رئيسية تتكون كل منها من أقسام داخلية على النحو التالي:

- شعبة العلوم الإدارية وبها قسمين رئيسين «قسم المحاسبة – قسم التسويق».

- شعبة السياحة والفنادق وبها 3 أقسام «قسم الدراسات السياحية – قسم ادارة ضيافة – قسم الارشاد السياحي».

- شعبة اللغات وبها قسمين رئيسين «قسم اللغة الانجليزية – قسم اللغة الفرنسية».

ويمنح المعهد درجة البكالوريوس ودرجة الليسانس المعتمد من وزارة التعليم العالي في الشعب الآتية:

- شعبه سياحة وفنادق: تمنح درجه البكالوريوس في تخصصات «الدراسات السياحية، الإدارة الفندقية، الإرشاد السياحي»

- شعبه اللغات: تمنح درجه الليسانس في اللغتين «الإنجليزية، الفرنسية».

- شعبه العلوم الإدارية: تمنح درجه البكالوريوس في تخصصات «المحاسبة المالية، والتسويق».

مميزات الالتحاق بمعهد سيناء العالي

ويمنح المعهد العديد من المميزات الملتحقين به، بينها تأجيل التجنيد لسن 28 عامًا، ومدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات، كما يقوم المعهد بتعيين أوائل الخرجين كمعيدين طبقا للشروط والأحكام.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد

وجاءت المستندات المطلوبة من طلاب شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالمعهد كالآتي:

- استيفاء البيانات بالكامل في طلب الالتحاق والتوقيع عليه بمعرفة الطالب أو ولى أمره.

- الشهادة الأصلية للثانوية العامة أو ما يعادلها.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم 6 صور شخصية ملونة.

- ألا يزيد عمر الطلاب الذكور عند التقديم عن 22 عام مع تقديم البطاقة العسكرية وأصل من نموذج 2 جند.