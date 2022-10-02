5 طرق للإبلاغ عن «قراءات المياه» عن استهلاك شهر أكتوبر 2022

يبحث المواطنون في مختلف المحافظات، مع بداية كل شهر، عن الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للإبلاغ عن تسجيل قراءة عداد المياه، لتفادي عدم الانتظام الدوري لمرور قارئ العدادات، حتى يحصل المواطن على فاتورة مياه تعبر عن الاستهلاك الحقيقي له، دون أخطاء، ولكي يطمئن أن الفاتورة تعادل استهلاكه.

موعد الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشورعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد للمشتركين بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، للإبلاغ عن قراءة عداد المياه عن شهر أكتوبر 2022 إليكترونيا، بدء من يوم واحد في الشهر حتى يوم 15.

آليات الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال منشورها، الآليات والخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو شركات المياه والصرف الصحي، للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر أكتوبر 2022، للتيسير على المواطنين عبر الوسائل التالية:

الوسيلة الأولى:

التسجيل من خلال تطبيق قراءتي، وهو تطبيق يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافة أنحاء المحافظات، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح التطبيق تسجيل أكثر من عداد للعميل، بالإضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«أبل».

الوسيلة الثانية:

وتكون من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة، من خلال هذا الرابط.

الوسيلة الثالثة:

وتكون من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

الوسيلة الرابعة:

وتكون من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة، أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك.

الوسيلة الخامسة:

وتكون من خلال إبلاغ المحصلين بالقراءة لتسجيلها على ماكينة الـ«pos» أثناء تحصيل الفاتورة.