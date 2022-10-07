مقتل وإصابة 6 أشخاص جرّاء قصف أوكراني على «دونيتسك»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، جراء قصف أوكراني على جمهورية «دونيتسك»، الشعبية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، مقطع فيديو لمجموعة من الجنود الروس وهم يسلمون أنفسهم لقوات «كييف» في منطقة «خيرسون»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

The Russians are being captured together with the BMP-2 in the Kherson direction pic.twitter.com/vYZSYJ15Sb — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) October 5, 2022

بدورها، قالت مكتب السناتور الأمريكية الجمهورية، ليزا موركوفسكي، إن روسيان هربا من بلادهما لتجنب الخدمة العسكرية الإجبارية، طلبا حق اللجوء في الولايات المتحدة بعد الهبوط على جزيرة بولاية ألاسكا.

زيلينسكي: أوكرانيا عليها الانتصار لمنع «موسكو» من التقدم

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من قادة الدول الأوروبية أثناء اجتماعهم في «براج»، تزويد «كييف»، بأسلحة، مضيفا أن على أوكرانيا الانتصار على روسيا لمنعها من التقدم نحو بولندا أو التشيك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وازداد عدد العائلات الأوكرانية المبلغة عن عدم وجود سكن لها خلال شهر سبتمبر الماضي في بريطانيا بنسبة 22%. وتوجهت 1915 عائلة أوكرانية بطلبات المساعدة إلى السلطات البريطانية منذ 24 فبراير الماضي، فيما طلبت 350 عائلة المساعدة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من نهاية مأساوية إذا تم استخدام الأسلحة النووية في الحرب «الروسية الاوكرانية»، وقال في حفل لجمع تبرعات لحزبه «الحزب الديمقراطي» بنيويورك، إن تهديدات «موسكو» تعرض البشرية لخطر نهاية العالم، للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962.

ضرر إدارة ترامب في السياسة الخارجية

وأشار بايدن، إلى أنه لم يكن يدرك مدى الضرر الجسيم الذي أحدثته إدارة دونالد ترامب السابقة للسياسة الخارجية الأمريكية، وأوضح بايدن، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لا يمزح بشأن الأسلحة النووية التكتيكية، مضيفا أنه قضى الكثير من الوقت في محاولة الحفاظ على تماسك حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، رفض السفير الروسي في إيطاليا، سيري رازوف، في حديث لقناة «راي 1» الإيطالية الادعاءات بأن بلاده قد تكون وراء تخريب أنابيب غاز «السيل الشمالي 1 و2»، الروسية في بحر البلطيق، مؤكدا أنه لا يوجد بين الروس أغبياء.

ورفض ثلث الدول الأعضاء في منظمة «الدول الأمريكية» بينها الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، قرارا يدين سلوك روسيا في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الزعيم الشمالي سعيد برؤية نمو التعاون مع موسكو

من جانبه، هنأ زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الـ 70، معربا عن سعادته رؤية نمو الدعم المتبادل والتعاون بين البلدين بشكل غير مسبوق في النضال من أجل زيادة تطوير العلاقات التقليدية بين «بيونج يانج» و«موسكو»، وفقا لاتفاقات الاجتماع الأول بـ«فلاديفوستوك» في 2019، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.