مقتل وإصابة 6 أشخاص جرّاء قصف أوكراني على «دونيتسك»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، جراء قصف أوكراني على جمهورية «دونيتسك»، الشعبية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، مقطع فيديو لمجموعة من الجنود الروس وهم يسلمون أنفسهم لقوات «كييف» في منطقة «خيرسون»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

The Russians are being captured together with the BMP-2 in the Kherson direction pic.twitter.com/vYZSYJ15Sb