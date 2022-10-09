تخصيص 32 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات خدمية وأنشطة 

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور أعضاء الهيئة، على تخصيص 32 قطعة أرض في 15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل: «مدارس، معهد عال، مخبز، بنك، مول تجاري، ملاهي مائية، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية وصناعية».

إقامة مول تجاري بمدينة العبور

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إنَّه تمّ تخصيص 6 قطع أراضٍ في مدينة القاهرة الجديدة، بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وفي مدينة العاشر من رمضان، تمّ تخصيص 5 قطع أراضٍ بنشاط صناعي، وتجاري، وفي مدينة العبور، تمّ تخصيص قطعة أرض، لإقامة مول تجاري، وفي مدينة الصالحية الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وبمدينة المنيا الجديدة تمّ تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة مدرسة ومعهد عالٍ وملاهي مائية وأنشطة تجارية وإدارية، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض، بنشاط سكني تجاري، وتعليمي، وفي مدينة 6 أكتوبر، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط مختلط.

إقامة مدرسة ونشاط ترفيهي بمدينة الشروق

وأضاف وزير الإسكان أنَّه تمّ تخصيص قطعتي أرض بمدينة الشروق لإقامة مدرسة، ونشاط تجاري إداري ترفيهي، وفي مدينة دمياط الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض، لإقامة بنك، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض، بنشاط صناعي، ومخبز، وفي مدينة قنا الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض، بنشاط تجاري، ومدرسة، وفي مدينة السادات، تمّ تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي.