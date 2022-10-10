درجات الحرارة اليوم الاثنين 10-10-2022.. أجواء مائلة للبرودة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الاثنين، وحالة الطقس المتوقعة على جميع البلاد، إذ يستمر انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وكشف خبراء الأرصاد أن حالة الطقس تشهد أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال الليل يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الساعات الأخيرة من الليل يكون الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المناطق ومحافظات مصر، كالآتي:

القاهرة 29- 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 21.

دمنهور 29- 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 29 - 21.

السويس 28 - 22.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 34 - 23.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 27 - 21.

مطروح 27- 19.

السلوم 28- 20.

سيوة 27 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 29 - 21.

كاترين 27 - 15.

رأس سدر 31 - 21.

نخل 28 - 14.

طابا 29 - 23.

نويبع 31 - 24.

حلايب 31 - 24

شرم الشيخ 32- 25

الغردقة 30 - 24

مرسى علم 31-24

الفيوم 29 - 21

بني سويف 29 - 20

المنيا 30 - 18

أسيوط 30 - 17

سوهاج 31- 19

قنا 33- 21

الأقصر 33- 21

أسوان 34- 21

الوادي الجديد 32- 18

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 34 - 24

رأس حدربة 32 - 23