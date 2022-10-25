باحثة بـ«معلومات الوزراء»: استعنّا بآراء متخصصين أثناء التحضير للمؤتمر الاقتصادي

قالت فيروز عطية، باحثة اقتصادية، ورئيس فريق عمل التكليفات العاجلة بمركز معلومات مجلس الوزراء، إنّ التوجيهات بشأن الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي صدرت في سبتمبر الماضي، بعد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، خلال افتتاح مشروعات في قناة السويس، حيث دعا الأطراف الفاعلة في الاقتصاد المصري، للمشاركة في مؤتمر اقتصادي، وبدأت الحكومة حينها الإعداد الفوري للمؤتمر.

تطبيق موبايل وموقع إلكتروني للمؤتمر الاقتصادي

وأضافت عطية، في حوار على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ مركز المعلومات أطلق تطبيقا على الهواتف المحمولة، وموقعا إلكترونيا، في إطار التجهيز لـ المؤتمر الاقتصادي، كاشفة عن أنّ الخبراء والمتخصصين شاركوا بآرائهم ومقترحاتهم من خلال التطبيق وأيقونة خاصة بالموقع الإلكتروني، وجرى تجميع آراء ومقترحات لبحث تنفيذها، وعقب ذلك اختيار مكان انعقاد المؤتمر، استقر الرأي على العاصمة الإدارية الجديدة، لما تحمله من إشارة للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

المصارحة والمكاشفة مع المواطن

وأوضحت رئيس فريق عمل التكليفات العاجلة بمركز معلومات مجلس الوزراء، أنّ المؤتمر الاقتصادي كشف عن وعي الحكومة بأهمية المكاشفة والمصارحة مع المواطن، ومشاركة المواطنين والخبراء والأطراف الفاعلة بالاقتصاد، للوقوف على الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية والصدمات المتتالية التي يشهدها العالم أجمع، عقب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وكشفت عطية، عن أنّ المشاركين بالمؤتمر يبلغ عددهم 685 من الجهات المختلفة، مثل الشركات المحلية والأجنبية ورؤساء الأحزاب، والعديد من الأطراف الفاعلة، كالوزارات والسفراء والجهات الأجنبية والخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنّ المؤتمر الاقتصادي انطلق أول أمس وينتهي اليوم، حيث تضمّن 14 جلسة بخلاف الافتتاحية والختامية، التي ناقشت العديد من القضايا المختلفة المرتبطة بالاقتصاد، كالصحة والتعليم والنقل وغيرها.