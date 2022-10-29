إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالعريش

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت في طريقها من الإسماعيلية إلى مدينة العريش، وذلك قبالة قرية رمانة على الطريق الدولي العام.

مديرية أمن شمال سيناء تتلقى بلاغا بوقوع حادث سير

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء بلاغا بوقوع حادث سير بالقرب من قرى غرب بئر العبد، وذلك بعد انقلاب سيارة ميكروباص تحمل ركابا قادمين من الإسماعيلية باتجاه مدينة العريش، وجاري عمل المحضر الرسمي، ومعاينة الموقع والوقوف على الحالات لمعرفة أسبابه واستجواب شهود الواقعة والركاب وسائق الميكروباص.

وكشف مصدر باٍسعاف بئر العبد، لـ«الوطن»، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، وإدخال جميع المصابين قسم الطوارئ والإسعافات الفورية بالمستشفى وجاري التعامل مع جميع الحالات التي تم نقلها.

وصول 5 حالات إلى مستشفى بئر العبد للعلاج

وقال مصدر بمستشفى بئر العبد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وصل منذ لحظات عدد 5 من المصابين بحادث سير، إثر انقلاب سيارة ميكروباص تحمل ركابا قادمين إلى مدينة العريش، وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشاعات لجميع المصابين.

الإصابات ما بين متوسطة وخفيفة

وأضاف المصدر، أن جميع الإصابات ما بين خفيفة ومتوسطة، وسوف يتم كتابة تقارير بكل حالة من المصابين بالحادثة، موضحا أن عدد المصابين 5 حالات فقط، وسوف يخضعون للملاحظة لعدة ساعات فقط، على أن يغادروا المستشفى بعدها، وذلك للاطمئنان عليهم.