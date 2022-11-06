8 أحداث عالمية في 24 ساعة.. إرهاب بسوريا و«تويتر» يعلق حساب برلماني برازيلي

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، 8 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية واقتصادية كان من أبرزها، إعلان «موسكو»، تحضير «جبهة النصرة» الإرهابية لعمل استفزازي في شمال غربي سوريا، فيما قال «الاتحاد الاوروبي»، إن انسحاب جميع صرب كوسوفو من السلطة المحلية قد يؤدي لتصعيد الوضع بين «بلجراد» و«بريشتينا».

في سوريا، قال «مركز المصالحة الروسي»، إن عناصر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بالتعاون مع منظمة «الخوذ البيض»، يحضرون لعمل استفزازي في «إدلب» الواقعة شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح نائب رئيس المركز، اللواء أوليج إيجوروف، أن المسلحين يعدون مقاطع فيديو تمثيلية لنتائج ضربات مفبركة لمخيمات اللاجئين في بلدتي «كفر ديان»، و«كفر جاليس» بإدلب، بهدف اتهام القوات سوريا وروسيا بمهاجمة المدنيين والمواقع الإنسانية.

إلقاء عبوتين متفجرتين على مواقع القوات السورية بالرويحة

وقال إيجوروف، إن الإرهابيين ألقوا عبوتين متفجرتين يدويتي الصنع على مواقع القوات السورية بمنطقة الرويحة بمحافظة إدلب باستخدام طائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 7 جنود سوريين.

وأشار إيجوروف، إلى تسجيل 9 عمليات إطلاق للنار من مواقع «جبهة النصرة» في منطقة وقف التصعيد بإدلب، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 3 استهدفت محافظة إدلب، وواحدة في حلب، و5 في اللاذقية.

مصرع امرأة في اليمن

في اليمن، لقت امرأة مصرعها وأصيبت أخرى وطفل، جراء قصف حوثي على قرية غرب محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

الأمم المتحدة: الحوثيون يرتكبون جرائم حرب في مناطق يمنية

وأمس الأول الجمعة، اتهمت منظمة «الأمم المتحدة» الحوثيين المدعومين من «طهران»، بارتكاب جرائم حرب في العديد من المناطق اليمنية، منذ انتهاء الهدنة الإنسانية مطلع شهر أكتوبر الماضي، وقال «مفوض حقوق الإنسان» فولكر تورك، إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل جريمة حرب، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

ضبطيات في تونس

في تونس، ألقت السلطات الأمنية، إلقاء القبض على 4 نساء بشبهة الترويج للفكر المتشدد ونشر الفتاوى التكفيرية، في مجموعات مغلقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمحافظتي سوسة والقيروان جنوب «العاصمة تونس».

ضبط شحنة أسلحة وذخائر في «خرمشهر» الإيرانية

في إيران، أعلنت السلطات القضائية، ضبط شحنة أسلحة وذخائر في مدينة «خرمشهر» بـ«محافظة خوزستان» جنوب غربي البلاد، فيما أشار مدعي المحاكم العامة بالمدينة فاخر باوي، إلى إلقاء القبض على شخصين اثنيين وضبط 34 مسدسا وبندقية كلاشينكوف واحدة و67 مخزن عتاد و9 آلاف و739 رصاصة مسدس و 12 ألفًا و 630 طلقة «كالانينكوف».

بدورها، قالت وزارة الأمن الإيرانية، إنها حددت وحجبت أكثر من 2300 حساب مصرفي لناشطين غير قانونيين في مجال تجارة العملة الأجنبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

فساد في الجزائر

في الجزائر، كشفت الشرطة عن قضية فساد في 13 مشروعا للمياه متهم فيها الوزير السابق للموارد المائية و29 آخرين كبدت خزينة البلاد، أكثر من 1800 مليار سنتيم، فيما وجهت السلطات الجزائرية الاتهام لـ5 شركات محلية وأجنبية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام جزائرية.

تهديدات في كوسوفو

في ملف كوسوفو، قال «الاتحاد الأوروبي»، إن الأحداث تهدد سنوات من العمل الشاق نحو تطبيع العلاقات بين «بريشتينا» و«بلجراد»، مشيرا في بيان، على لسان المسؤول الأوروبي الرفيع المستوى، الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إلى أن انسحاب جميع صرب كوسوفو من السلطة المحلية قد يؤدي لتصعيد الوضع ولا يعتبر حلا للخلافات.

تعليق حساب برلماني برازيلي

في البرازيل، علق موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حسابات المشرع البرازيلي المحافظ المتشدد نيكولاس فيريرا، البالغ من العمر «26 عاما»، بعدما دعا إلى تحقيق في مخالفات مفترضة أدت إلى خسارة رئيس البلاد السابق جايير بولسونارو في الانتخابات امام زعيم «حزب العمال»، لولا دا سيلفا.

ارتفاع التضخم في تونس بـ 9.2%

اقتصاديا، ارتفع التضخم في تونس، بشكل طفيف في أكتوبر الماضي، ليسجل 9.2% بعد تحقيقه 9.1% في سبتمبر من العام الجاري، وقال «المعهد الوطني للإحصاء»، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 12.9%، بسبب صعود أسعار البيض بنسبة 33.3%، وأسعار لحم الضأن بنسبة 21.1%، وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.8%،.

وارتفعت أسعار الدواجن في تونس، بنسبة 15% والخضر الطازج، بـ 18.5%، ولحم البقر بـ 15.1%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.