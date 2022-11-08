حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 8-11-2022 عاطفيا ومهنيا

برج السرطان من الأبراج المائية المعروفة بأنها من الشخصيات العاطفية، القادرة على الإبداع بسبب خيالهم الواسع وقدرتهم على ترجمة ما يحلمون به على أرض الواقع، كما أنهم معروفين بالإخلاص والمحبة للأفراد أسرتهم.

ولأصحاب برج السرطان محبي معرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج السرطان، خسوف القمر في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» يساعدك الفلك أن تعبر عن مشاعر إيجابية وتستمتع بوقتك مع من تحب.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، والفنانة العالمية صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.