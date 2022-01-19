خطة تحقيق السيولة المرورية بقنا: وضع علامات إرشادية للسائقين

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة المقترح المقدم من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإعادة تنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين الحيوية بمدينة قنا، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، أعضاء مجلس النواب: العمدة مبارك، مصطفى محمود مصطفى، سناء الحساني، نجلاء باخوم، عضوي مجلس الشيوخ: أحمد عبد الماجد الأحمر، محمد كمال موسى، عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض الداودي، التصور المقترح للحد من الكثافة المرورية وتحقيق الانسياب المروري وتلافي الاختناقات والزحام بشوارع مدينة قنا، وذلك عن طريق وضع علامات إرشادية لقائدي السيارات لاتخاذ المسارات المرورية المحددة ليشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن كاهله.

اقرأ أيضا 54 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة في قنا.. وتوفير 3400 فرصة عمل

وأكد على أهمية التزام السائقين والمواطنين بالمسارات المرورية، في حالة اعتمادها وفقا للتعديلات الجديدة بدورانات الشوارع، مع الالتزام بالسرعات المقررة، والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي الزحام وفك الاختناق والتكدس المروري، خاصة في ساعات الذروة.

بحث سبل تنمية الاستثمار في قنا

استقبل محافظ قنا بمكتبه، صباح اليوم، وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، وذلك لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة والهيئة بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ومسئولي ملف الاستثمار بالمحافظة.

اقرأ أيضا وصول أول وحدة مناظير جراحية إلى مستشفى قنا العام

وأوضح المحافظ أن هناك رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات طبقا للمقومات الاقتصادية والثروات الطبيعية التي تذخر بها المحافظة، مشيرا إلى أنه تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل بين المحافظة والهيئة، والتي من شأنها إحداث الطفرة الصناعية التي تتم مؤخرا على أرض المحافظة بما يدعم الاقتصاد القومى.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها، والسعي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة، مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أكد «جعفر» على اهتمام محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق المباشر بين المحافظة والهيئة لإعداد الدراسات وكراسات الشروط اللازمة للمشروعات المطروحة، بما يتوافق مع جدية ومتطلبات المستثمرين، بجانب محفزات الاستثمار لها في ظل توافر المواد الخام والبنية الأساسية.

ونوه إلى وجود 14 مركزا لخدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية، ووجود 23 مكتبا بالمحافظات تابعة لهيئة الاستثمار لخدمة الخريطة الاستثمارية، بهدف جمع كل الفرص الاستثمارية على مستوى مصر ورعاية الفرص الاستثمارية بكافة أنواعها: السياحية والزراعية والاقتصادية والصحية: بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقا للتوزيعين الإقليمى أو القطاعي.