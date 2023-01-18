«مياه أسيوط» تعلن عن حاجتها لوظائف.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، عن مسابقة رقم 1 لعام 2023، لشغل الوظائف الآتية «محاسب مالي ثالث، أخصائي موارد بشرية ثالث، أخصائي تدريب ثالث»، بمركز ومدينة أول وثان أسيوط، وفقا للشروط المعلن عنها في الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى

وأكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في تصريحات صحفية، أنّ ذلك يأتى ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه، وتحسين معايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظة.

شروط شغل الوظيفة

ونوه أنه سيتم بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة، نظير مبلغا ماليا قيمته 200 جنيه، والموجود بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية بالعنوان الكائن المرفق بالإعلان، على أن يكون المتقدم من المقيمين بمدينة أسيوط (أول أسيوط- ثان أسيوط) حسب الاحتياج، وطبقا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ 15 يناير 2023.

أماكن استلام طلب الوظيفة

وأكد الشرقاوي أنه سيتم استلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة من المتقدمين، طوال الفترة المحددة بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية، بشارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس، المتفرع من شارع الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتي 28 يناير 2023، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة السادسة مساءً،عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية طبقا للاعلان.

وشدد على أنه لن يلتفت للطلبات التي تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من فروعها، كما يجب إتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، حرصا على سلامه المتقدمين، ولن يلتفت إلى الطلبات التى قدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان .