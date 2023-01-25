المحافظات تحتفل بعيد الشرطة.. أكاليل ورود وبرقيات تهنئة للرئيس

احتفل عدد من المحافظات اليوم، بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم حماية للوطن، وفي محافظة الفيوم وضع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، باقة من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات أمن الفيوم في حضور قيادات أمنية وتنفيذية في المحافظة.

عزف السلام الجمهوري

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهوري، وتحية العلم، ثم وضع باقة الزهور على قبر شهداء الشرطة، وقدم محافظ الفيوم خالص التقدير لرجال وقوات الشرطة، على الجهود والتضحيات التي بذلوها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والسلام والخير.

وأكد المحافظ أنّ الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، بالإضافة إلى رجال القوات المسلحة، وقوات الشرطة البواسل في الحرب ضد الإرهاب للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

محافظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقويسنا

وفي محافظة المنوفية، قام محافظ المنوفية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بمدينة قويسنا، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بجهود رجال الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ودعم الدولة في مواصلة التنمية والازدهار جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، مشيراً إلى أنّ هذا اليوم عيداً نحتفل به ببطولات وتضحيات رجال الشرطة بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

محافظ الجيزة يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي

واحتفل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعيد الشرطة وإرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة المصرية، متمنيا استمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.

وقال محافظ الجيزة إنّ الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام، ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، لافتا إلى أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة، ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه.

كما أرسل محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وقيادات الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 ، مقدما التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.

محافظة شمال سيناء تتزين بالأعلام احتفالا بعيد الشرطة

وشهدت محافظة شمال سيناء احتفالية كبيرة بأعياد الشرطة في القرية الشبابية بوسط مدينة العريش، وتمت دعوة المسؤولين والوجهاء وشيوخ القبائل، بحضور المحافظ ونائبه والنواب والجهاز التنفيذي لديوان عام المحافظة ورؤساء المدن.

وأكد محافظ شمال سيناء في بيان له، أن عيد الشرطة هذا العام مختلفا، مقدما التحية إلى الشرطة المصرية والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري العظيم وشهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل لحظة الانتصار، مؤكدا أنه لولا دماء الشهداء ما استطعنا الاحتفال اليوم.

وتزينت مدينة العريش والقرية الشبابية بالأعلام، احتفالا بأعياد الشرطة المجيدة، وتم وضع اللافتات المدونة بأسماء الشهداء على الشوارع والمداخل والميادين العامة.

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