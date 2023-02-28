مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين بالقرى النائية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن موعد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والأحياء الواقعة بنطاق عملها بدءًا من اليوم الثلاثاء، وحتي يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مارس المقبل، بداية من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرًا.

أماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه تقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية بهجات يومي الأحد والأثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز منيا القمح بقرية شلشلمون يومي الأحد والأثنين بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقرية صفط زريق يوم الثلاثاء وتتواجد بقرية كفر الجنيدي يومي الأربعاء والخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية الأخيوة من يوم السبت إلى الخميس عدا يوم الأحد.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وأشارت الشركة، إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وأوضحت، أن السيارات المتنقلة لخدمة العملاء تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى.