ثلاجة تنتج خضروات طازجة داخل السوبر ماركت.. احصد المحصول بإيدك (فيديو)

ثلاجة من نوع خاص، يمكن أن تجدها بالصدفة في أحد المحلات الكبرى، تعمل بتقنية الزراعة المائية، وتعرض خضروات طازجة، تم زراعتها داخل الثلاجة نفسها، عن طريق نظام الزراعة المائية بدون تربة، وباستخدام المياه فقط، التي يتم ضخها من خزانات موجودة من أسفل الثلاجة، مع إضافة الأسمدة والمغذيات.

طريقة زراعة توفر 90% من مياه الري

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبوزيد، تقريرا تلفزيونيا، عن تلك الثلاجة، أشار إلى أن الزراعة في العالم تستخدم 75% من مخزون المياه العذبة، لذلك فإن هذه الطريقة في الزراعة توفر نحو 90% من المياه المستخدمة في الري، كما أن 50% من المحصول في السوبر ماركت قد يتم فقده، بسبب عدم الشراء، وبهذه الطريقة في الزراعة فإن المحاصيل لا تتلف أبدا.

زراعة المحاصيل في السوبر ماركت

وأوضح التقرير، أن هذه الطريقة مفيدة أيضا في مكافحة التلوث عن طريق نقل المحاصيل من المزارع إلى السوبر ماركت، لأنها تزرع المحاصيل في المكان الذي يباع فيه، حيث يستخدم النظام مياه أقل بنسبة 90% مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية، كما يقلل من نسبة الطعام المهدر ويساعد في تقليل انبعاثات الكربون، لعدم الحاجة إلى نقل المحاصيل.