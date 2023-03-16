«الزراعة»: نوع السماد وكميته وتوقيت وضعه مهمة لزيادة إنتاجية المحاصيل

قال الدكتور أحمد عوض أستاذ تغذية النبات في وزارة الزراعة، إن الأسمدة هي مركبات كيماوية تحتوى على العنصر الغذائي الذي يحتاجه النبات بتركيز معين حسب نوع السماد، فيوجد أنواع متعددة من السماد كنترات الأمونيا واليوريا ونترات الجير، وكل نوع له مواصفات كيماوية معينة وله تركيز مادة فعّالة معينة، كما أن لكل نوع منهم مرحلة نمو معينة وأرض معينة ومحاصيل معينة تفضلها.

المتخصصون يدعمون المزارعين

وأضاف عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أنّ المتخصصين يقومون بتوجيه المزراعين بنوع السماد المطلوب بمرحلة النمو وبالكميات النوع المطلوب والتوقيت لكل نوع أرض، لكي يتم تغذية النبات بالعنصر الناقص بالأرض لكي يتم الحصول على أعلى إنتاجية.

المشروعات الزراعية الجديدة توفر الأمن الغذائي للدولة

وأوضح أستاذ تغذية النبات في وزارة الزراعة، أن خطة الدولة تتضمن زيادة الرقعة الزراعية للدولة لـ 3.5 مليون فدان، يتم إدخالهم على مراحل بصورة مستمرة، وهو ما يوفر الأمن الغذائي للدولة، خاصة مع تأثير الأزمات الدولية على سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أنه خلال 5 سنوات سيتم جني ثمار كل المشروعات الزراعية الجديدة التي قامت بها الدولة بالآونة الأخيرة.