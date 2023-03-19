عضو شعبة الأسماك: استقرار الأسعار.. والإقبال على الشراء مستمر طوال العام

قال أحمد عبد الحافظ، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الفترة الحالية فيما يتعلق بأسعار كل أنواع الأسماك والسبب وفرة المعروض في السوق المحلية.

الأسماك الأكثر مبيعاً

وأضاف عبد الحافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك تختلف من منطقة إلى الأخرى، والإقبال على الشراء مستمر طوال العام، ويزداد في المواسم مثل عيد الفطر وشم النسيم ويعتبر البلطي والسردين والفيليه البلطي والمكرونة الأكثر مبيعاً.

أسعار الأسماك اليوم

واستعرض أحمد عبد الحافظ، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أسعار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

يتراوح سعر البلطي ما بين 56 و60 جنيهًا.

فيليه بلطي بين 30 و170 جنيهًا.

مكرونة سويسي بين 62 و110 جنيهات.

الكابوريا بين 23 و 83 جنيهًا.

الجمبري بين 170 و260 جنيهًا.

السبيط بين 110 و230 جنيهًا.

البوري بين 40 و66 جنيهًا.

السردين بين 36 و66 جنيهًا.

قشر بياض بين 80 و100 جنيه.