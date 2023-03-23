أماكن تمركز سيارات المياه المتنقلة بالإسكندرية لخدمة العملاء في رمضان

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، بدءا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، حتى 26 من شهر مارس الجاري، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء، كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقله بالقطاعات

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقله بالقطاعات التابعة لها، للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، كالآتي:

- خدمة العملاء المتنقلة «سيارة شرق»، أمام رافع محمد نجيب - سيدي بشر.

- خدمة العملاء المتنقلة «سيارة وسط» بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي.

- خدمة العملاء المتنقلة «سيارة غرب»: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان.

- خدمة العملاء المتنقلة أمام فرع شركة المياه بالبيطاش.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة، كالتالي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وكشفت الشركة، عن الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين، وهي:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

وأشارت الشركة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارتي التوعيه والتسويق، لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.